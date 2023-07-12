У Павлограді горів шашличний кіоск (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 04:07.
Прибувши на місце, рятувальники приступили до гасіння займання.
Полум’я локалізували о 04:13 та ліквідували о 04:27.
Вогонь пошкодив торгове обладнання та пластикове облицювання стін на площі 5 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До ліквідації пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі величезна гілка впала на автівку.
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