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У Павлограді горів шашличний кіоск (ФОТО)

Сьогодні 11:24
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Сьогодні, 12 липня, у Павлограді на вулиці Гагаріна горів шашличний кіоск.

Новости Днепра про У Павлограді горів шашличний кіоск (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 04:07.

Прибувши на місце, рятувальники приступили до гасіння займання.

Полум’я локалізували о 04:13 та ліквідували о 04:27.

Вогонь пошкодив торгове обладнання та пластикове облицювання стін на площі 5 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До ліквідації пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Павлограді горів шашличний кіоск (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі величезна гілка впала на автівку.

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Новости Днепра про У Павлограді горів шашличний кіоск (ФОТО)Українська

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