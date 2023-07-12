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  • У Дніпрі чоловік погрожував жінці з 2-річною дитиною гранатою: що відомо

У Дніпрі чоловік погрожував жінці з 2-річною дитиною гранатою: що відомо

Сьогодні 12:28
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Учора ввечері, 11 липня, в одній із квартир в Індустріальному районі чоловік погрожував жінці з 2-річною дитиною гранатою.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік погрожував жінці з 2-річною дитиною гранатою: що відомо

Як з’ясували правоохоронці, чоловік прийшов до квартири співмешканки, вирвав чеку з гранати та погрожував підірвати її. У приміщенні також перебував їхній 2-річний син.

На місце події негайно прибули працівники кримінальної поліції, спецпризначенці КОРД, вибухотехніки, патрульні.

Правоохоронці майже дві години вели перемовини зі зловмисником. Зрештою оперативникам вдалось затримати 32-річного чоловіка, правоохоронці вмовили його передати їм гранату.

За вказаним фактом відкриті кримінальні провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Триває слідство.

З жінкою та дитиною все добре, вони не постраждали.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік погрожував жінці з 2-річною дитиною гранатою: що відомоУкраїнська

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