У Дніпрі у річці поблизу ресторану «Поплавок» виявили тіло жінки: коментар поліції

Сьогодні, 12 липня, у річці, неподалік від ресторану Поплавок, знайшли тіло 85-річної жінки.

Як ми писали раніше, вранці до поліції звернувся чоловік та повідомив про зникнення своєї бабусі.

Після цього містянин самостійно відправився на пошуки жінки. Незабаром він помітив у річці тіло родички.

На місце викликали водолазів-рятувальників та правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Як повідомили журналісту dnepr.info, попередньо, на тілі жінки не виявили тілесних ушкоджень. Його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Нагадаємо, раніше у річці на житловому масиві Ломівський знайшли тіло чоловіка, який зник у квітні.

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