У Дніпрі у річці поблизу ресторану «Поплавок» виявили тіло жінки: коментар поліції

Як ми писали раніше, вранці до поліції звернувся чоловік та повідомив про зникнення своєї бабусі.
Після цього містянин самостійно відправився на пошуки жінки. Незабаром він помітив у річці тіло родички.
На місце викликали водолазів-рятувальників та правоохоронців.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Як повідомили журналісту dnepr.info, попередньо, на тілі жінки не виявили тілесних ушкоджень. Його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
Нагадаємо, раніше у річці на житловому масиві Ломівський знайшли тіло чоловіка, який зник у квітні.
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