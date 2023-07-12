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  • У Дніпрі у річці поблизу ресторану «Поплавок» виявили тіло жінки: коментар поліції

У Дніпрі у річці поблизу ресторану «Поплавок» виявили тіло жінки: коментар поліції

Сьогодні 15:47
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Сьогодні, 12 липня, у річці, неподалік від ресторану Поплавок, знайшли тіло 85-річної жінки.

Новости Днепра про У Дніпрі у річці поблизу ресторану «Поплавок» виявили тіло жінки: коментар поліції

Як ми писали раніше, вранці до поліції звернувся чоловік та повідомив про зникнення своєї бабусі.

Після цього містянин самостійно відправився на пошуки жінки. Незабаром він помітив у річці тіло родички.

На місце викликали водолазів-рятувальників та правоохоронців. 

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Як повідомили журналісту dnepr.info, попередньо, на тілі жінки не виявили тілесних ушкоджень. Його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. 

Нагадаємо, раніше у річці на житловому масиві Ломівський знайшли тіло чоловіка, який зник у квітні. 

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Новости Днепра про У Дніпрі у річці поблизу ресторану «Поплавок» виявили тіло жінки: коментар поліціїУкраїнська

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