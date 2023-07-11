“Це не камінг-аут, але скажу відверто”: мер Дніпра прокоментував легалізацію медичного канабісу

Днями Верховна Рада має розглянути у першому читанні законопроєкт про легалізацію в Україні медичного канабісу.

На підтримку легалізації висловився президент України Володимир Зеленський, який закликав парламент ухвалити відповідний законопроєкт, а також головний державний санлікар України Ігор Кузін. За їхніми словами, це необхідно зробити заради покращення якості життя важкохворих українців.

Легалізацію медичного канабісу прокоментував і мер Дніпра Борис Філатов. За його словами, це варто зробити.

Уже досить довго на порядку денному в країні стоїть питання легалізації медичного канабісу. Проте у ВР немає голосів. Як не дивно, але люди, багато з яких пиячать, брешуть, крадуть, дурять, скачуть у гречку та всіляко капостять, сьогодні видають себе за цнотливих праведників. Хоча, перш ніж зображувати консерваторів і начебто поборників моральних цінностей, варто подивитися на себе в дзеркало. Годі кривлятись і виставляти себе такими вже непорочними. Проголосуйте за легалізацію медичного канабісу. І не додумуйте зайвого. Просто будьте чесні. Самі з собою насамперед, – написав він.

Зазначимо, препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Окрім цього, вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Також завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, зокрема онкологічним хворим і пацієнтам з ВІЛ.

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