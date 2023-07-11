«Это не каминг-аут, но скажу откровенно»: мэр Днепра прокомментировал легализацию медицинского каннабиса

На днях Верховная Рада должна рассмотреть в первом чтении законопроект о легализации в Украине медицинского каннабиса.

В поддержку легализации высказался президент Украины Владимир Зеленский, призвавший парламент принять соответствующий законопроект, а также главный государственный санврач Украины Игорь Кузин. По их словам, это необходимо сделать для улучшения качества жизни тяжелобольных украинцев.

Легализацию медицинского каннабиса прокомментировал и мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, это следует сделать.

Уже достаточно долго на повестке дня в стране стоит вопрос легализации медицинского каннабиса. Однако у ВР нет голосов. Как ни странно, но люди, многие из которых пьют, лгут, воруют, обманывают, скачут в гречку и всячески пакостят, сегодня выдают себя за добродетельных праведников. Хотя, прежде чем изображать консерваторов и якобы поборников нравственных ценностей, стоит посмотреть на себя в зеркало. Хватит кривляться и выставлять себя такими уж непорочными. Проголосуйте за легализацию медицинского каннабиса. И не додумывайте лишнего. Просто будьте честны. Сами с собой, прежде всего, – написал он.

Отметим, препараты на основе каннабиса используются для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Кроме того, они используются в лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Также задачей этого лекарства является и облегчение боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в частности, онкологическим больным и пациентам с ВИЧ.

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