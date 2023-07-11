В Днепре показали съедобную собаку корги (ФОТО)

Кондитер из Днепра Дмитрий Никифоренко создал торт в виде собаки корги.
Фото своего шедевра он опубликовал в Facebook.
Десерт состоит из пьедестала, на котором стоит сладкий корги-чемпион. О чемпионстве собачки свидетельствуют медали по бокам.
Кондитер отмечает, что вес тортика – 4 килограмма. Начинка: сливочный бисквит + медовые коржи, крем Чиз+ клубничное конфи + бананово-апельсиновый курд.
Торт «Корги». Надеюсь, что он вызывает у вас чувство нежности и умиления, – написал Дмитрий.
Как вам такой тортик?
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре изготовили сладкую гитару (ФОТО).
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