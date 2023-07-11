Почти 62 дня сирены: Днепр и область вошли в топ-10 «самых тревожных регионов Украины»

За это время было много всего, в том числе бессонных ночей и тревожных дней из-за сирены.
В соцсети опубликовали рейтинг «Самый тревожный областей Украины за 500 дней войны».
На первом месте Луганская область, где было всего два (!!!) сигнала тревоги общей продолжительностью 463 дня, 19 часов 39 минут. На втором месте – Крым, на третьем – Донецкая область.
Днепр и область заняли в этом топе 6 место. В нашем регионе за 500 дней войны всего было 1846 сирен продолжительностью 61 день, 16 часов 55 минут.
Закрывает топ «самых тревожных областей» Закарпатская область, где было 296 тревог продолжительностью 14 дней 21 час 6 минут.
Подробнее посмотреть рейтинг можно на инфографике:
Интересно, есть ли люди, которые все это время были в укрытии?
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