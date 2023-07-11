Жители Днепра нашли у себя на кухне метровую змею

Об этом сообщили в ГСЧС.
Во вторник, 11 июля, горожане обратились в ГСЧС за помощью. Они рассказали, что на улице Андрейченко Новокодацкого района в своем частном доме обнаружили змею.
Прибыв по вызову, чрезвычайники нашли метрового пресмыкающегося, скрывавшегося на летней кухне. Вероятно, это был шахматный водяной ужик. Его отловили и вывезли в природную среду.
Спасатели рассказали хозяйке дома, что нужно делать, если она снова увидит пресмыкающегося у себя дома.
Напомним, ранее небывалую активность змей зафиксировали на жилом массиве Фрунзенский.
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