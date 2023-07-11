Житель Кривого Рога нашел пистолет и кичился им на улице

Об этом сообщили в патрульной полиции Кривого Рога.
На днях в Терновском районе горожане заметили мужчину, который ходил по улице с пистолетом. Взволнованные криворожцы позвонили в полицию.
Приехав по указанному адресу, патрульные увидели мужчину, похожего по описанию на человека, на которого пожаловался заявитель. Инспекторы обыскали криворожца и нашли у него пистолет.
Мужчина объяснил, что якобы нашел оружие и решил оставить пистолет для самообороны. 40-летний криворожец был задержан и передан следователям, которые будут разбираться в деле.
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