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Житель Кривого Рога нашел пистолет и кичился им на улице

Сегодня 12:57
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В Кривом Роге горожане пожаловались правоохранителям на мужчину, разгуливавшего по улице с пистолетом.

Новости Днепра про Житель Кривого Рога нашел пистолет и кичился им на улице

Об этом сообщили в патрульной полиции Кривого Рога.

На днях в Терновском районе горожане заметили мужчину, который ходил по улице с пистолетом. Взволнованные криворожцы позвонили в полицию.

Приехав по указанному адресу, патрульные увидели мужчину, похожего по описанию на человека, на которого пожаловался заявитель. Инспекторы обыскали криворожца и нашли у него пистолет.

Мужчина объяснил, что якобы нашел оружие и решил оставить пистолет для самообороны. 40-летний криворожец был задержан и передан следователям, которые будут разбираться в деле.

Новости Днепра про Житель Кривого Рога нашел пистолет и кичился им на улицеУкраїнська Новости Днепра про Житель Кривого Рога нашел пистолет и кичился им на улицеРусский

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