Житель Кривого Рога нашел пистолет и кичился им на улице

Об этом сообщили в патрульной полиции Кривого Рога.

На днях в Терновском районе горожане заметили мужчину, который ходил по улице с пистолетом. Взволнованные криворожцы позвонили в полицию.

Приехав по указанному адресу, патрульные увидели мужчину, похожего по описанию на человека, на которого пожаловался заявитель. Инспекторы обыскали криворожца и нашли у него пистолет.

Мужчина объяснил, что якобы нашел оружие и решил оставить пистолет для самообороны. 40-летний криворожец был задержан и передан следователям, которые будут разбираться в деле.