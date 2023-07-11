У Дніпрі показали їстівного собаку коргі (ФОТО)

Виглядає дуже мило!

Кондитер із Дніпра Дмитро Нікіфоренко створив торт у вигляді собаки коргі.

Фото свого шедевру він опублікував у Facebook.

Десерт складається з п’єдесталу, на якому стоїть солодкий коргі-чемпіон. Про чемпіонство собачки свідчать відзнаки по бокам.

Кондитер зазначає, що вага тортика – 4 кілограми. Начинка: вершковий бісквіт + медові коржі, крем Чіз+ полуничне конфі + бананово-апельсиновий курд.

Торт “Коргі”. Сподіваюся, що він викликає у вас почуття ніжності та розчулення, – написав Дмитро.

Як вам такий тортик?

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі виготовили солодку гітару (ФОТО).

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