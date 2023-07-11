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У Дніпрі показали їстівного собаку коргі (ФОТО)

Сьогодні 15:53
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Виглядає дуже мило!

Новости Днепра про У Дніпрі показали їстівного собаку коргі (ФОТО)

Кондитер із Дніпра Дмитро Нікіфоренко створив торт у вигляді собаки коргі.

Фото свого шедевру він опублікував у Facebook.

Десерт складається з п’єдесталу, на якому стоїть солодкий коргі-чемпіон. Про чемпіонство собачки свідчать відзнаки по бокам.

Новости Днепра про У Дніпрі показали їстівного собаку коргі (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі показали їстівного собаку коргі (ФОТО)

Кондитер зазначає, що вага тортика – 4 кілограми. Начинка: вершковий бісквіт + медові коржі, крем Чіз+ полуничне конфі + бананово-апельсиновий курд.

Торт “Коргі”. Сподіваюся, що він викликає у вас почуття ніжності та розчулення, – написав Дмитро.

Новости Днепра про У Дніпрі показали їстівного собаку коргі (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі показали їстівного собаку коргі (ФОТО)

Як вам такий тортик? 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі виготовили солодку гітару (ФОТО).

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Новости Днепра про У Дніпрі показали їстівного собаку коргі (ФОТО)Українська

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