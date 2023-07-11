Украинцы будут учить английский язык за государственные средства

Украинцев будут поощрять учить английский. Даже начнут оплачивать курсы.

Такие нововведения планируют внедрить в будущем. Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль. Оплачивать курсы могут через єПоддержку.

Государство будет оплачивать курсы изучения английского языка через программу єПоддержка. Будем делать все, чтобы каждый украинец имел возможность говорить по-английски, — рассказал глава правительства.

О таких амбициозных планах в Кабмине рассказали на фоне принятия закона об английском как языке международного общения. Предполагается, что английский станет обязательным во всей образовательной системе, а будут начинать учить иностранный с детского сада.

Знать английский должны госслужащие категорий А, Б, В – это руководители областных администраций, их заместители, руководители субъектов хозяйствования госсектора, руководящий состав полиции и т.д. То есть все украинцы, претендующие на высокие государственные должности.

Правда, обязательной эта норма станет после отмены военного положения, поэтому у должностных лиц и претендующих на такие должности есть время подучить язык.

Сообщения на английском будут дублировать в транспорте, аэропортах и на вокзалах. На телевидении и в кино будут транслироваться фильмы и телепрограммы в оригинале, но с украинскими субтитрами. Также английскую версию должны иметь сайты госучреждений.

Украинцы смогут бесплатно повысить уровень владения английским. К курсам будут привлекаться англоязычные волонтеры, а в школах устроят разговорные клубы. Кроме того, Минцифры планирует создать специальный сайт с бесплатными уроками и материалами для самостоятельного изучения языка.

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