Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Украинцы будут учить английский язык за государственные средства

Сегодня 17:32
просмотров

Украинцев будут поощрять учить английский. Даже начнут оплачивать курсы.

Новости Днепра про Украинцы будут учить английский язык за государственные средства

Такие нововведения планируют внедрить в будущем. Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль. Оплачивать курсы могут через єПоддержку.

Государство будет оплачивать курсы изучения английского языка через программу єПоддержка. Будем делать все, чтобы каждый украинец имел возможность говорить по-английски, — рассказал глава правительства.

О таких амбициозных планах в Кабмине рассказали на фоне принятия закона об английском как языке международного общения. Предполагается, что английский станет обязательным во всей образовательной системе, а будут начинать учить иностранный с детского сада.

Знать английский должны госслужащие категорий А, Б, В – это руководители областных администраций, их заместители, руководители субъектов хозяйствования госсектора, руководящий состав полиции и т.д. То есть все украинцы, претендующие на высокие государственные должности.

Правда, обязательной эта норма станет после отмены военного положения, поэтому у должностных лиц и претендующих на такие должности есть время подучить язык.

Сообщения на английском будут дублировать в транспорте, аэропортах и на вокзалах. На телевидении и в кино будут транслироваться фильмы и телепрограммы в оригинале, но с украинскими субтитрами. Также английскую версию должны иметь сайты госучреждений.

Украинцы смогут бесплатно повысить уровень владения английским. К курсам будут привлекаться англоязычные волонтеры, а в школах устроят разговорные клубы. Кроме того, Минцифры планирует создать специальный сайт с бесплатными уроками и материалами для самостоятельного изучения языка.

Новости Днепра про Украинцы будут учить английский язык за государственные средства

Читайте также:

Новости Днепра про Украинцы будут учить английский язык за государственные средстваУкраїнська Новости Днепра про Украинцы будут учить английский язык за государственные средстваРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Новые тарифы на воду могут отменить: Шмыгаль сделал заявление о решении НКРЭКУ
Новости Украины
01.07.2023 19:08
Новые тарифы на воду могут отменить: Шмыгаль сделал заявление о решении НКРЭКУ

Премьер Денис Шмигаль заявил, что новые тарифы на воду не…

Шмигаль заявил, что до конца года Украина выполнит рекомендации Еврокомиссии по вступлению в ЕС
Новости Украины
31.10.2022 17:36
Шмигаль заявил, что до конца года Украина выполнит рекомендации Еврокомиссии по вступлению в ЕС

Премьер-министр Украины заявил, что Украина выполнила большинство рекомендаций Еврокомиссии по…

Премьер-министр рассказал о том, насколько может подорожать бензин в Украине
Новости Днепра
09.05.2022 11:34
Премьер-министр рассказал о том, насколько может подорожать бензин в Украине

В последнюю неделю в Украине возник дефицит нефтепродуктов.

В Днепр едут Зеленская, Шмыгаль и Ляшко: причина визита
Новости Днепра
06.10.2021 13:29
В Днепр едут Зеленская, Шмыгаль и Ляшко: причина визита

Подробнее - читайте далее

Последние новости

«Это не каминг-аут, но скажу откровенно»: мэр Днепра прокомментировал легализацию медицинского каннабиса
«Это не каминг-аут, но скажу откровенно»: мэр Днепра прокомментировал легализацию медицинского каннабиса

На днях Верховная Рада должна рассмотреть в первом чтении законопроект о легализации в Украине медицинского каннабиса.

Сегодня 19:21
0
просмотров
Спорт – это здоровье: днепрян приглашают на бесплатную тренировку на свежем воздухе
Спорт – это здоровье: днепрян приглашают на бесплатную тренировку на свежем воздухе

В это воскресенье, 16 июля, всех желающих приглашают приобщиться к фитнес-тренировке на свежем воздухе под руководством профессионального тренера.

Сегодня 19:15
3
просмотров
Тело практически разложилось: в Днепре нашли мертвым мужчину, которого искали с апреля
Тело практически разложилось: в Днепре нашли мертвым мужчину, которого искали с апреля

В понедельник, 10 июля, в Днепре в камышах на пляже Ломовский местные жители обнаружили труп мужчины.

Сегодня 18:51
2
просмотров
Укрзализныця обещает пересмотреть цены на билеты с пересадкой: что изменится для днепрян
Укрзализныця обещает пересмотреть цены на билеты с пересадкой: что изменится для днепрян

Компания Укрзализныця хочет унифицировать цены на билеты без пересадки и с пересадкой в пределах одного поезда.

Сегодня 18:45
3
просмотров
В Днепре резко «рухнула» цена на огурцы: пора консервировать
В Днепре резко «рухнула» цена на огурцы: пора консервировать

Самое время покупать и делать запасы на зиму!

Сегодня 17:58
8
просмотров
Загадочный остров среди Днепра: место святилища, посвящения в гетьманы и обитель казака Сирко
Загадочный остров среди Днепра: место святилища, посвящения в гетьманы и обитель казака Сирко

Один из небольших остров на Днепре имеет сразу несколько названий: Кодачек, Кодацкий и Казацкий. Находится неподалеку от поселка Старые Кайдаки. Его размер небольшой – полтора километра в длину и около 200 метров в ширину.

Сегодня 17:12
4
просмотров
В Никополе женщина во время ссоры ударила сожителя ножом в живот
В Никополе женщина во время ссоры ударила сожителя ножом в живот

Злоумышленницу задержали.

Сегодня 16:55
9
просмотров
Главные реки Кривого Рога сильно загрязнены: результаты проверки
Главные реки Кривого Рога сильно загрязнены: результаты проверки

В Кривом Роге во время ежемесячного мониторинга выявили значительные отклонения показателей качества воды в главных реках вокруг города.

Сегодня 16:43
5
просмотров
В Днепре терцентры продолжат работу во время ремонта
В Днепре терцентры продолжат работу во время ремонта

В Днепре продолжают обновление учреждений социальной защиты, где поддержку и помощь оказывают одиноким пожилым горожанам, а также другим уязвимым категориям.

Сегодня 16:00
2
просмотров
В Днепре показали съедобную собаку корги (ФОТО)
В Днепре показали съедобную собаку корги (ФОТО)

Выглядит очень мило!

Сегодня 15:53
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх