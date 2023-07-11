В Никополе женщина во время ссоры ударила сожителя ножом в живот

В воскресенье, 9 июля, в Никополе в одном из домов между сожителями произошла ссора, во время которой 38-летняя женщина схватила кухонный нож и ударила им 37-летнего мужчину в живот.
На место происшествия вызвали правоохранителей.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Полицейские оперативно прибыли и задержали злоумышленницу. Кроме того, они изъяли орудие преступления – нож – и направили его на экспертное исследование.
В понедельник, 10 июля, следователи сообщили женщине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее мы писали, что в Никополе женщина пригласила в гости мужчину, а затем ударила его ножом в сердце.
Читайте также:
Автор:
На днях Верховная Рада должна рассмотреть в первом чтении законопроект…
В это воскресенье, 16 июля, всех желающих приглашают приобщиться к…
В понедельник, 10 июля, в Днепре в камышах на пляже…
Компания Укрзализныця хочет унифицировать цены на билеты без пересадки и…
На днях Верховная Рада должна рассмотреть в первом чтении законопроект о легализации в Украине медицинского каннабиса.
В это воскресенье, 16 июля, всех желающих приглашают приобщиться к фитнес-тренировке на свежем воздухе под руководством профессионального тренера.
В понедельник, 10 июля, в Днепре в камышах на пляже Ломовский местные жители обнаружили труп мужчины.
Компания Укрзализныця хочет унифицировать цены на билеты без пересадки и с пересадкой в пределах одного поезда.
Самое время покупать и делать запасы на зиму!
Украинцев будут поощрять учить английский. Даже начнут оплачивать курсы.
Один из небольших остров на Днепре имеет сразу несколько названий: Кодачек, Кодацкий и Казацкий. Находится неподалеку от поселка Старые Кайдаки. Его размер небольшой – полтора километра в длину и около 200 метров в ширину.
В Кривом Роге во время ежемесячного мониторинга выявили значительные отклонения показателей качества воды в главных реках вокруг города.
В Днепре продолжают обновление учреждений социальной защиты, где поддержку и помощь оказывают одиноким пожилым горожанам, а также другим уязвимым категориям.
Выглядит очень мило!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!