В Никополе женщина во время ссоры ударила сожителя ножом в живот

Злоумышленницу задержали.

В воскресенье, 9 июля, в Никополе в одном из домов между сожителями произошла ссора, во время которой 38-летняя женщина схватила кухонный нож и ударила им 37-летнего мужчину в живот.

На место происшествия вызвали правоохранителей.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Полицейские оперативно прибыли и задержали злоумышленницу. Кроме того, они изъяли орудие преступления – нож – и направили его на экспертное исследование.

В понедельник, 10 июля, следователи сообщили женщине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали, что в Никополе женщина пригласила в гости мужчину, а затем ударила его ножом в сердце.

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