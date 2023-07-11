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У Нікополі жінка під час сварки вдарила співмешканця ножем у живіт

Сьогодні 16:55
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Нападницю затримали.

Новости Днепра про У Нікополі жінка під час сварки вдарила співмешканця ножем у живіт

У неділю, 9 липня, у Нікополі в одному з будинків між співмешканцями сталася сварка, під час якої 38-річна жінка схопила кухонний ніж та вдарила ним 37-річного чоловіка у живіт.  

На місце події викликали правоохоронців.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Поліцейські оперативно прибули та затримали нападницю. Крім того, вони вилучили знаряддя злочину – ніж – та направили його на експертне дослідження.

У понеділок, 10 липня, слідчі повідомили нападниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Новости Днепра про У Нікополі жінка під час сварки вдарила співмешканця ножем у живіт

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі жінка запросила в гості чоловіка, а потім вдарила його ножем у серце.

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Новости Днепра про У Нікополі жінка під час сварки вдарила співмешканця ножем у живітУкраїнська Новости Днепра про У Нікополі жінка під час сварки вдарила співмешканця ножем у живітРусский

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