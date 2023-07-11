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Поліція Дніпра розшукує небезпечного злочинця: потрібна допомога

Сьогодні 14:37
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує небезпечного злочинця: потрібна допомога

Поліція Дніпра розшукує небезпечного злочинця Дениса Горбаня.

Зазначається, що чоловік скоїв тяжке кримінальне правопорушення.

Тому, якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, будь ласка, повідомте про це за номерами: 099-018-16-88, 095-677-93-74, 063-409-84-99 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині майже місяць шукають безвісти зниклу 41-річну жінку: потрібна допомога.

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Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує небезпечного злочинця: потрібна допомогаУкраїнська

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