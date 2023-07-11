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Головні річки Кривого Рогу сильно забруднені: результати перевірки

Сьогодні 16:43
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У Кривому Розі під час щомісячного моніторингу виявили значні відхилення показників якості води в головних річках навколо міста.

Новости Днепра про Головні річки Кривого Рогу сильно забруднені: результати перевірки

Про це повідомляє Управління екології виконкому Криворізької міської ради.

Проби води в Інгульці брали в 4 точках Центрально-Міського та Інгулецького районів, річки Саксагань – у 7 точках – Тернівського, Покровського та Саксаганського районів. Перевіряли якість води в лабораторіях МОЗ.

Фахівці стверджують, що у річках Інгулець та Саксагань перевищені гранично-допустимі концентрації за хімічними показниками. А саме сухий залишок, хлориди, сульфати. Також є значні відхилення санітарно-мікробіологічними характеристиками. Інші концентрації забруднюючих речовин наразі в межах допустимих норм. 

Тепер екологи будуть шукати джерела забруднення річок, щоб ліквідувати. Вони планують посилити контроль несанкціонованих витоків стічних вод.

Новости Днепра про Головні річки Кривого Рогу сильно забруднені: результати перевірки

Новости Днепра про Головні річки Кривого Рогу сильно забруднені: результати перевірки

Новости Днепра про Головні річки Кривого Рогу сильно забруднені: результати перевірки

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Новости Днепра про Головні річки Кривого Рогу сильно забруднені: результати перевіркиУкраїнська

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