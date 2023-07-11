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Мешканці Дніпра знайшли в себе на кухні метрову змію

Сьогодні 15:08
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Дніпряни знайшли в себе вдома плазуна.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра знайшли в себе на кухні метрову змію

Про це повідомили в ДСНС. 

У вівторок, 11 липня, містяни звернулися до ДСНС за допомогою. Вони розповіли, що на вулиці Андрійченка Новокодацького району у своєму приватному будинку знайшли змію. 

Прибувши на виклик, надзвичайники знайшли метрового плазуна, який ховався на літній кухні. Ймовірно, це був шаховий водяний вужик. Його відловили та вивезли в природнє середовище. 

Рятувальники розповіли господарці будинку, що треба робити, якщо вона знову побачить плазуна в себе вдома. 

Новости Днепра про Мешканці Дніпра знайшли в себе на кухні метрову змію

Новости Днепра про Мешканці Дніпра знайшли в себе на кухні метрову змію

Нагадаємо, раніше небувалу активність змій зафіксували на житловому масиві Фрунзенський. 

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