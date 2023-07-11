Мешканці Дніпра знайшли в себе на кухні метрову змію

Про це повідомили в ДСНС.
У вівторок, 11 липня, містяни звернулися до ДСНС за допомогою. Вони розповіли, що на вулиці Андрійченка Новокодацького району у своєму приватному будинку знайшли змію.
Прибувши на виклик, надзвичайники знайшли метрового плазуна, який ховався на літній кухні. Ймовірно, це був шаховий водяний вужик. Його відловили та вивезли в природнє середовище.
Рятувальники розповіли господарці будинку, що треба робити, якщо вона знову побачить плазуна в себе вдома.
Нагадаємо, раніше небувалу активність змій зафіксували на житловому масиві Фрунзенський.
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