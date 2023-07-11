Українці вивчатимуть англійську мову за державні кошти

Українців заохочуватимуть вивчати англійську. Навіть почнуть оплачувати курси.

Такі нововведення планують впровадити у майбутньому. Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль. Оплачувати курси можуть через єПідтримку.

Держава оплачуватиме курси вивчення англійської мови через програму єПідтримка. Робитимемо все, щоб кожен українець мав можливість говорити англійською, – розповів глава уряду.

Про такі амбітні плани в Кабміні розповіли на тлі прийняття закону про англійську як мову міжнародного спілкування. Передбачається, що англійська стане обов’язковою у всій освітній системі, а починатимуть вчити іноземну з дитячого садочку.

Знати англійську повинні держслужбовці категорій А, Б, В – це очільники обласних адміністрацій, їхні заступники, керівники суб’єктів господарювання держсектору, керівний склад поліції тощо. Тобто всі українці, які претендують на високі державні посади.

Щоправда, обов’язковою ця норма стане після скасування воєнного стану, тож у посадовців та тих, хто претендує на такі посади, є час підучити мову.

Повідомлення англійською дублюватимуть в транспорті, аеропортах та на вокзалах. На телебаченні та в кіно транслюватимуть фільми та телепрограми в оригіналі, але з українськими субтитрами. Також англійську версію повинні мати сайти держустанов.

Українці зможуть безкоштовно підвищити рівень володіння англійською. До курсів залучатимуть англомовних волонтерів, а в школах влаштують розмовні клуби. Крім цього, Мінцифри планує створити спеціальний сайт з безплатними уроками та матеріалами для самостійного вивчення мови.

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