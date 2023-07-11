Залишилося не більше сотні: на Дніпропетровщині зазняли дитинча червонокнижної перегузні

В області помітили червонокнижну тваринку. Таких в Україні менше сотні.

Світлини рідкісної тваринки опублікували в Facebook-спільноті тваринний світ України.

Помітили малюка поблизу селища Водолазьке, що в Межівському районі.

Малюк Перегузні степової. Дніпропетровська область, Межівський район, с. Водолазьке, – зазначила авторка фото.

Перегузня – вид хижих ссавців. Дуже схожа на тхора, але значно менша за розмірами. Довжина цього створіння сягає до 38 сантиметрів, а його хвоста – до 22 см. Вага дорослих особин становить від 400 до 800 грамів.

Цих тваринок залишилося в Україні менше сотні. Водяться перегузні в степах на території Луганської, Донецької та Запорізької областей. Ймовірно, звір мігрував до Дніпропетровщини саме звідти, тікаючи від війни. Знайшли його в селі, яке досить близько розташоване до кордону цих областей.

Живуть в степах, але іноді цих тварин можна зустріти біля людських поселень або на околицях лісових масивів.

За словами науковців, ці крихітні тваринки дуже корисні, адже полюють на гризунів, які нищать вирощений на полях урожай. За рік одна перегузня може ліквідувати від 300 до 800 шкідників. Серед них хов­рахи чи сліпаки.

Читайте також:

Українська

Автор: