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  • Чи зміняться тарифи на газ, тепло та гарячу воду для мешканців Дніпра в зимово-осінній період

Чи зміняться тарифи на газ, тепло та гарячу воду для мешканців Дніпра в зимово-осінній період

Сьогодні 18:05
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Новости Днепра про Чи зміняться тарифи на газ, тепло та гарячу воду для мешканців Дніпра в зимово-осінній період

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що тарифи на газ, тепло та гарячу воду для населення залишаться без змін до кінця опалювального сезону.

Про це він сказав під час засідання уряду 12 вересня.

Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в зимово-осінній період. Ціна на газ, на тепло, на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону. Ми також продовжили дію ПСО на ринку природного газу, за яким постачальники тепла отримають від «Нафтогазу» обсяги «блакитного палива» за фіксованою ціною – 7,4 грн за кубічний метр. Це пільгова ціна, яка дозволить не підвищувати тарифи, – сказав Шмигаль.

Очільник уряду також зазначив, що станом на сьогодні підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію.

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Новости Днепра про Чи зміняться тарифи на газ, тепло та гарячу воду для мешканців Дніпра в зимово-осінній періодУкраїнська Новости Днепра про Чи зміняться тарифи на газ, тепло та гарячу воду для мешканців Дніпра в зимово-осінній періодРусский

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