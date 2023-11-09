Мешканці Дніпра зможуть отримати “сертифікати” на вивчення англійської мови: подробиці

В Україні запустили національну програму Future Perfect, яка популяризуватиме англійську. Наступним кроком стане видача грошової допомоги для вивчення мови.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ми запустили національну програму Future Perfect, яка популяризуватиме вивчення англійської. Future Perfect – це доконана дія в майбутньому. Ми любимо майбутнє, готуємо майбутнє й робимо це свідомо, щоб капіталізувати країну. Щоб кожен в Україні став більше заробляти й міг себе повноцінно реалізувати. І цей проєкт допоможе пришвидшити результат, – написав він.

За його словами, влада планує видавати сертифікати на кшталт тих, які видавали за вакцинацію від коронавірусу.

Для всіх українців готуємо в форматі “єПідтримки” грошову допомогу для вивчення англійської. Схожий проєкт реалізували з “ковідними” сертифікатами, коли українці купували книги, ходили в спортзали. Цей досвід використаємо, щоб українці активніше вивчали мови, – пояснив Федоров.

За словами міністра, зараз за програмою Future Perfect вже доступні два конкретні інструменти. Перший – онлайн-платформа Empower Кембриджського університету, яка доступна для всіх українських університетів. Другий – платформа для вивчення мов із персоналізованим підходом Promova, розроблена однією з найбільших українських продуктових компаній Genesis. Цей інструмент доступний для кожного. Платформа надає українцям безоплатний Premium-доступ до всіх мовних курсів на три роки.

Звісно, українська є першою, найголовнішою та єдиною мовою. Але щоб досягати цілей, ми повинні спілкуватися з партнерами англійською мовою. Тому дуже важливо зробити англійську й цей проєкт частинами поп-культури, – зазначив Федоров.

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