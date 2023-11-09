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На Дніпропетровщині сьогодні пролунають гучні вибухи

Сьогодні 09:30
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Без паніки - усе під контролем!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні пролунають гучні вибухи

Сьогодні, 9 листопада, у Кривому Розі пролунають гучні вибухи.

Але підстав для паніки немає – вони виробничі.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), а о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Головне – не ігноруйте повітряні тривоги!

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