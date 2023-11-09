Для них робота є вже зараз: ТОП-10 найбільш затребуваних професій у Дніпрі та області

Центр зайнятості назвав найбільш затребувані професії у Дніпрі та області.

У Дніпрі та області найчастіше шукають водіїв, електрозварювальників, швачок та представників інших робітничих професій, які мають необхідні уміння та талант. Наразі жадані такі спеціалісти:

– водій автотранспортних засобів,

– оператор котельні,

– сестра медична (брат медичний),

– продавець-консультант,

– бухгалтер,

– електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,

– швачка,

– електрозварник,

– електрогазозварник,

– токар.

Також багато відкритих вакансій на посаду: фрезерувальник, слюсар-ремонтник, вчитель, комірник, пекар, слюсар-сантехник, маляр, інженер, лікар загальної практики, слюсар-електрик.

Знайти роботу для себе можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чи писатимуть школярі Дніпра ДПА у 2024 році.

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