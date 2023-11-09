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  • Для них робота є вже зараз: ТОП-10 найбільш затребуваних професій у Дніпрі та області

Для них робота є вже зараз: ТОП-10 найбільш затребуваних професій у Дніпрі та області

Сьогодні 10:28
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Центр зайнятості назвав найбільш затребувані професії у Дніпрі та області.

Новости Днепра про Для них робота є вже зараз: ТОП-10 найбільш затребуваних професій у Дніпрі та області

У Дніпрі та області найчастіше шукають водіїв, електрозварювальників, швачок та представників інших робітничих професій, які мають необхідні уміння та талант. Наразі жадані такі спеціалісти:

– водій автотранспортних засобів,
– оператор котельні,
– сестра медична (брат медичний),
– продавець-консультант,
– бухгалтер,
– електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
– швачка,
– електрозварник,
– електрогазозварник,
– токар.

Також багато відкритих вакансій на посаду: фрезерувальник, слюсар-ремонтник, вчитель, комірник, пекар, слюсар-сантехник, маляр, інженер, лікар загальної практики, слюсар-електрик.

Знайти роботу для себе можна за посиланням. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чи писатимуть школярі Дніпра ДПА у 2024 році. 

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Новости Днепра про Для них робота є вже зараз: ТОП-10 найбільш затребуваних професій у Дніпрі та областіУкраїнська

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