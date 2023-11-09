Для них робота є вже зараз: ТОП-10 найбільш затребуваних професій у Дніпрі та області

У Дніпрі та області найчастіше шукають водіїв, електрозварювальників, швачок та представників інших робітничих професій, які мають необхідні уміння та талант. Наразі жадані такі спеціалісти:
– водій автотранспортних засобів,
– оператор котельні,
– сестра медична (брат медичний),
– продавець-консультант,
– бухгалтер,
– електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
– швачка,
– електрозварник,
– електрогазозварник,
– токар.
Також багато відкритих вакансій на посаду: фрезерувальник, слюсар-ремонтник, вчитель, комірник, пекар, слюсар-сантехник, маляр, інженер, лікар загальної практики, слюсар-електрик.
Знайти роботу для себе можна за посиланням.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чи писатимуть школярі Дніпра ДПА у 2024 році.
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Дерева планують висадити не тільки у Дніпропетровській області.