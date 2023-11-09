Чи будуть школярі Дніпра складати 2024 року ДПА

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2024 року учнів 4, 9 та 11 класів вчергове звільнено від проходження державної підсумкової атестації.

Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада 8 листопада.

Згідно з документом, здобувачі освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти у 2023/24 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Водночас для учнів 4 класів тих шкіл, які беруть участь у ДПА в режимі пілотування, атестація буде проведена. Ці учні складатимуть підсумкову атестацію з двох предметів: української мови та математики.

Крім того, 8 листопада Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №9046, згідно з яким історію України та іноземну мову повернули до обов’язкових предметів державної підсумкової атестації. Але ці нововведення запрацюють лише після припинення воєнного стану в Україні.

Після закінчення 4 класу школярі складатимуть ДПА з української мови та математики. Для випускників 9 та 11 класів іспитів буде щонайменше 4: йдеться про українську мову, математику, історію України та іноземну мову. Закон №9046 набере чинності 1 січня 2024 року. Але кожного року під час дії воєнного стану, допоки ми не відвоювали усі наші території, ми скасовуємо ДПА. Тому цей закон “рамковий”, – повідомив в коментарі “УП. Життя” голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні запровадять нові стандарти для старшої школи.

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