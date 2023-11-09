Жители Днепра смогут получить «сертификаты» на изучение английского языка: подробности

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Мы запустили национальную программу Future Perfect, которая будет популяризировать изучение английского языка. Future Perfect – это совершенное действие в будущем. Мы любим будущее, готовим будущее и делаем это сознательно, чтобы капитализировать страну. Чтобы каждый в Украине стал больше зарабатывать и мог себя полноценно реализовать. И этот проект поможет ускорить результат, – написал он.
По его словам, власти планируют выдавать сертификаты вроде тех, которые выдавали за вакцинацию от коронавируса.
Для всех украинцев готовим в формате «єПідтримки» денежную помощь для изучения английского. Похожий проект реализовали с «ковидными» сертификатами, когда украинцы покупали книги, ходили в спортзалы. Этот опыт используем, чтобы украинцы активнее изучали языки, – объяснил Федоров.
По словам министра, сейчас по программе Future Perfect уже доступны два конкретных инструмента. Первый – онлайн-платформа Empower Кембриджского университета, доступная для всех украинских университетов. Второй – платформа для изучения языков с персональным подходом Promova, разработанная одной из крупнейших украинских продуктовых компаний Genesis. Этот инструмент доступен каждому. Платформа предоставляет украинцам бесплатный Premium-доступ ко всем языковым курсам на три года.
Конечно, украинский является первым, самым главным и единственным языком. Но чтобы достичь целей, мы должны общаться с партнерами на английском языке. Поэтому очень важно сделать английский и этот проект частями поп-культуры, — отметил Федоров.
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