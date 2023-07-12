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  • У Дніпрі піймали чоловіка, який посеред вулиці розбещував малолітніх дітей

У Дніпрі піймали чоловіка, який посеред вулиці розбещував малолітніх дітей

Сьогодні 09:22
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У Дніпрі затримали чоловіка, який вчиняв розпусні дії відносно дітей. 

Новости Днепра про У Дніпрі піймали чоловіка, який посеред вулиці розбещував малолітніх дітей

У понеділок, 10 липня, на вулиці Чаплинській дніпряни помітили незнайомця, який мастурбував посеред вулиці. Очевидці зазначили, що це відбувалося поблизу школи. Після цього чоловік ходив напівоголеним та пропонував інтим малолітнім дітям. 

Містяни викликали поліцію. 

Як повідомили в поліції, чоловік вчинив розпусні дії щодо дітей, а потім втік з місця злочину. Проте правоохоронцям вдалося знайти підозрюваного. Ним виявився 59-річний місцевий мешканець, який вже мав проблеми із законом. 

Чоловіка затримали та повідомили про підозру в розбещенні неповнолітніх. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. 

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Новости Днепра про У Дніпрі піймали чоловіка, який посеред вулиці розбещував малолітніх дітейУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі піймали чоловіка, який посеред вулиці розбещував малолітніх дітейРусский

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