У Дніпрі різко “рухнула” ціна на огірки: пора консервувати

У Дніпрі різко змінилася ціна на огірки.
Ще нещодавно їх продавали по 50-60 грн за кілограм. А зараз можна знайти і по 20.
Так, на стихійному ринку можна знайти огірки по 40 грн за кг.
Якщо добре пошукати, можна знайти і по 23 грн за кг.
Є і по 20 грн за кг, але вони трішки гіршої якості – жовтуваті, різного розміру.
У супермаркетах ціни теж помірні. Так, в АТБ кілограм огірків продають за 29,89 грн. “Салатні” коштують 26,89 грн за кг.
Якщо ви все ж таки купите огірочків на консервацію, то ось вам простий рецепт солоних огірків з часником.
Інгредієнти: огірки – 1 кг; вода – 500 мл; цукор – 100 г; сіль – 1 ст. л; оцет 9% – 100 мл; часник – 3 зубчики. Приготування: вилити в каструлю воду, додати цукор, сіль і оцет. Довести до кипіння, потім остудити. У стерилізовані банки викласти огірки і часник, залити маринадом, накрити стерилізованою кришкою. В іншу каструлю на дно вистелити рушник, поставити банку, залити водою так, щоб вона доходила до плічок банки. Після того, як вода закипить, стерилізувати банку 10-15 хвилин – в цей час огірки потемніють. Банку закатати, укутати і залишити до повного охолодження.
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