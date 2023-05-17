В Днепре на Рабочей на ходу загорелся ВАЗ: подробности от спасателей

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Донецком шоссе образовалась огромная пробка: причина.

Огонь локализовали в 15:32 и ликвидировали в 15:35. ВАЗ полностью сгорел.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 15:14.

Сегодня, 17 мая, в Днепре на улице Рабочей, неподалеку от Межшкольного комбината, на ходу вспыхнул автомобиль «ВАЗ 2102».

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