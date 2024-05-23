В Днепре некоторые улицы остались без воды: адреса

Раньше мы писали где в Днепре сегодня ожидать отключения света: адреса .

Водоснабжение будет восстановлено в течение дня, после завершения работ.

В связи с аварийными работами прекращено водоснабжение улиц:

КП "Днепрводоканал" сообщает о проведении аварийных работ на некоторых улицах…

Проводятся аварийные работы на ТРП, в связи с чем прекращено…

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