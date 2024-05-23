В Днепре некоторые улицы остались без воды: адреса

Из-за отсутствия электроснабжения снижено давление подачи воды по адресам:
В связи с аварийными работами прекращено водоснабжение улиц:
Водоснабжение будет восстановлено в течение дня, после завершения работ.
Раньше мы писали где в Днепре сегодня ожидать отключения света: адреса.
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