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В Днепре некоторые улицы остались без воды: адреса

Сегодня 11:06
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КП "Днепропроводоканал" сообщает о проведении очередных аварийных работ.

Новости Днепра про В Днепре некоторые улицы остались без воды: адреса

Из-за отсутствия электроснабжения снижено давление подачи воды по адресам: 

  • улица Калиновая, дома — 81, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100-я, 82-я, 82-б, 88-я, 85, 82б, 89, 91;
  • улица Галины Мазепы, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 84, 86, 88, 90, 71-я, 74-я;
  • улица Примерная 1, 1/1, 1/2, 3, 4;
  • улица Василия Макуха, 1, 3, 5, 6, 11.

В связи с аварийными работами прекращено водоснабжение улиц:

  • Люблянская;
  • Зимних Походов, 20,20А,20Б,22А,22Д;
  • Владимира Ивасюка;
  • Кости Гордиенко;
  • Полковника Горленко;
  • Владимира Самодриг.
  • Козырева
  • Василия Хитя;
  • Николая Зерова;
  • Генерала Воливача.
  • Николая Михновского, 19,21,25,27,31;
  • проулок Фестивальный, 20,22,24.

Водоснабжение будет восстановлено в течение дня, после завершения работ.

Раньше мы писали где в Днепре сегодня ожидать отключения света: адреса.

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