У Дніпрі на Робочій на ходу загорівся ВАЗ: подробиці від рятувальників

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 15:14.
Прибувши на місце, рятувальники приступили до гасіння займання.
Вогонь локалізували о 15:32 та ліквідували о 15:35. ВАЗ повністю згорів.
На щастя, ніхто не постраждав.
До ліквідації пожежі залучили 5 рятувальників та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Донецькому шосе утворився величезний затор: причина.
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