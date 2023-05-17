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У Дніпрі на Робочій на ходу загорівся ВАЗ: подробиці від рятувальників

Сьогодні 18:05
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Сьогодні, 17 травня, у Дніпрі на вулиці Робочій, поблизу Міжшкільного комбінату, на ходу спалахнув автомобіль «ВАЗ 2102».

Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій на ходу загорівся ВАЗ: подробиці від рятувальників

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 15:14.

Прибувши на місце, рятувальники приступили до гасіння займання.

Вогонь локалізували о 15:32 та ліквідували о 15:35. ВАЗ повністю згорів.

Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій на ходу загорівся ВАЗ: подробиці від рятувальників

Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій на ходу загорівся ВАЗ: подробиці від рятувальників

На щастя, ніхто не постраждав.

До ліквідації пожежі залучили 5 рятувальників та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Донецькому шосе утворився величезний затор: причина.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій на ходу загорівся ВАЗ: подробиці від рятувальниківУкраїнська

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