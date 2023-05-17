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В Днепре двое мужчин наловили карасиков более чем на 150 тыс. грн

Сегодня 16:32
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Напомним, в Днепропетровской области действует нерестовый запрет.

Новости Днепра про В Днепре двое мужчин наловили карасиков более чем на 150 тыс. грн

Сегодня утром, 17 мая, работники водной полиции совместно с рыбоохранным патрулем во время патрулирования прибрежной зоны в Самарском районе обнаружили двух местных жителей с мешком свежевыловленной рыбы.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Как выяснилось, двое местных жителей 26 и 45 лет ловили рыбу с помощью двух сеток.

Правоохранители изъяли почти 100 карасей – общей стоимостью более 150 тысяч гривен. Рыбу выпустили в воду.

Действия мужчин квалифицируют по ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины.

Новости Днепра про В Днепре двое мужчин наловили карасиков более чем на 150 тыс. грн

Подробнее о нерестовом запрете читайте здесь.

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