В Днепре двое мужчин наловили карасиков более чем на 150 тыс. грн

Сегодня утром, 17 мая, работники водной полиции совместно с рыбоохранным патрулем во время патрулирования прибрежной зоны в Самарском районе обнаружили двух местных жителей с мешком свежевыловленной рыбы.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Как выяснилось, двое местных жителей 26 и 45 лет ловили рыбу с помощью двух сеток.
Правоохранители изъяли почти 100 карасей – общей стоимостью более 150 тысяч гривен. Рыбу выпустили в воду.
Действия мужчин квалифицируют по ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины.
Подробнее о нерестовом запрете читайте здесь.
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