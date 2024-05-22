Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре из искусственного озера выловили тело человека

Сегодня 20:43
просмотров

Спасатели вытащили из искусственного водоема тело мужчины.

Новости Днепра про В Днепре из искусственного озера выловили тело человека

Сообщение о несчастном случае на воде поступило спасателям в 13:28, 22 мая. Событие произошло на искусственном водоеме в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра.

Приехав на место инцидента, водолазы-спасатели достали из водоема тело мужчины в 20 метрах от берега и передали сотрудникам полиции.

К работам привлечены 4 водолаза-спасателя и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в области. Обстоятельства смерти мужчины будут выяснять правоохранители.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре из искусственного озера выловили тело человекаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре из искусственного озера выловили тело человекаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре два трамвая приостановят движение, а вместо них будет ездить один временный
    Новости Днепра
    Сегодня 19:59
    В Днепре два трамвая приостановят движение, а вместо них будет ездить один временный

    В Днепре на объединенный маршрут будет запущен временный трамвай.

    В Днепре 23 мая весь день будут выключать свет по графику
    Новости Днепра
    Сегодня 19:21
    В Днепре 23 мая весь день будут выключать свет по графику

    В Укрэнерго сообщили, как 23 мая будут выключать свет.

    По Днепровскому району попали баллистикой
    Новости Днепра
    Сегодня 18:40
    По Днепровскому району попали баллистикой

    Взрыв, который слышали в Днепре днем ​​22 мая, произошел из-за…

    Эксдепутата Днепропетровского облсовета Смирнова НАБУ подозревает в незаконном обогащении более чем на 15 млн грн
    Новости Днепра
    Сегодня 18:02
    Эксдепутата Днепропетровского облсовета Смирнова НАБУ подозревает в незаконном обогащении более чем на 15 млн грн

    Стали известны подробности дела эксдепутата Днепропетровского облсовета Андрея Смирнова.

    Последние новости

    В Днепре два трамвая приостановят движение, а вместо них будет ездить один временный
    В Днепре два трамвая приостановят движение, а вместо них будет ездить один временный

    В Днепре на объединенный маршрут будет запущен временный трамвай.

    Сегодня 19:59
    просмотров
    В Днепре 23 мая весь день будут выключать свет по графику
    В Днепре 23 мая весь день будут выключать свет по графику

    В Укрэнерго сообщили, как 23 мая будут выключать свет.

    Сегодня 19:21
    11
    просмотров
    По Днепровскому району попали баллистикой
    По Днепровскому району попали баллистикой

    Взрыв, который слышали в Днепре днем ​​22 мая, произошел из-за "прилета" баллистической ракеты.

    Сегодня 18:40
    13
    просмотров
    Эксдепутата Днепропетровского облсовета Смирнова НАБУ подозревает в незаконном обогащении более чем на 15 млн грн
    Эксдепутата Днепропетровского облсовета Смирнова НАБУ подозревает в незаконном обогащении более чем на 15 млн грн

    Стали известны подробности дела эксдепутата Днепропетровского облсовета Андрея Смирнова.

    Сегодня 18:02
    2
    просмотров
    Что в Днепре можно купить за криптовалюту: где ее уже принимают
    Что в Днепре можно купить за криптовалюту: где ее уже принимают

    Криптовалюта – одна из разновидностей цифровой валюты. Эти деньги нельзя подержать в руках, но ими можно оплачивать услуги и делать покупки. В ряде стран ЕС с помощью криптовалюты выдают зарплату, ней можно рассчитаться за пребывание в отеле, потратить на покупки…

    Сегодня 17:28
    0
    просмотров
    В супермаркетах Днепра появилась черешня: цены
    В супермаркетах Днепра появилась черешня: цены

    В Днепре появилась сладкая летняя ягода, однако полакомиться ею стоит дорого.

    Сегодня 16:58
    30
    просмотров
    Среди бела дня нападал на женщин в центре Днепра: появилось видео задержание неизвестного хулигана
    Среди бела дня нападал на женщин в центре Днепра: появилось видео задержание неизвестного хулигана

    Хулигана, избивавшего женщин в центре Днепра, задержала патрульная полиция.

    Сегодня 16:48
    5
    просмотров
    В Кривом Роге чуть не сгорела квартира из-за электросчетчика
    В Кривом Роге чуть не сгорела квартира из-за электросчетчика

    В Кривом Роге на Днепропетровщине из-за электросчетчика чуть не сгорела квартира.

    Сегодня 16:11
    2
    просмотров
    Задушил знакомого и сбежал во Львов: жителя Кривого Рога подозревают в умышленном убийстве
    Задушил знакомого и сбежал во Львов: жителя Кривого Рога подозревают в умышленном убийстве

    Жителя Кривого Рога подозревают в умышленном убийстве.

    Сегодня 15:32
    0
    просмотров
    Взрыв в Днепре: появились подробности от ОВА
    Взрыв в Днепре: появились подробности от ОВА

    Сегодня, 22 мая, во время воздушной тревоги в Днепре прогремел взрыв. Появились подробности от военной администрации.

    Сегодня 15:31
    45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх