В Днепре из искусственного озера выловили тело человека

К работам привлечены 4 водолаза-спасателя и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в области. Обстоятельства смерти мужчины будут выяснять правоохранители.

Приехав на место инцидента, водолазы-спасатели достали из водоема тело мужчины в 20 метрах от берега и передали сотрудникам полиции.

Сообщение о несчастном случае на воде поступило спасателям в 13:28, 22 мая. Событие произошло на искусственном водоеме в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра.

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