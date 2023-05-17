В Днепре в McDonald’s мужчина приставал к подросткам: угрожал подбросить наркотики

В McDonald’s, что на Слобожанском проспекте, произошел странный инцидент: неизвестный мужчина приставал к двум подросткам, вел себя неадекватно, матерился и угрожал подбросить наркотики.
Событие сняли на видео и опубликовали в сети.
Как можно увидеть на кадрах, скандал происходит внутри заведения. Мужчина в общении с девушкой использует ненормативную лексику.
Еб@ло разорвать? – сказал он девушке.
За нее заступился парень, на которого сразу переключился мужчина. Он начал угрожать подростку.
Давай я тебя сейчас арестую за то, что ты продаешь наркотики, и посажу тебя лет на 8. У меня, кстати, 30 граммов завалялись. Прикольно будет? – сказал неадекватный посетитель парню.
В конфликт вмешался охранник заведения. На этом видео оборвалось, потому неизвестно, чем закончилась эта история.
Мы обратились за комментарием в полицию. Там нам сообщили, что с письменным заявлением в правоохранительные органы никто не обращался.
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