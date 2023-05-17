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В Днепре на Донецком шоссе образовалась огромная пробка: причина

Сегодня 13:55
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Будьте внимательны!

Новости Днепра про В Днепре на Донецком шоссе образовалась огромная пробка: причина

Сегодня, 17 мая, в Днепре на перекрестке Донецкого шоссе и улицы Березинской произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщили в Ситуационном центре.

Подробностей аварии пока нет, но на этом участке дороги образовалась огромная пробка.

Поэтому учитывайте эту информацию во время поездки по городу!

Будьте осторожны за рулем! Планируйте свое время!

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