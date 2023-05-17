В Днепре на Донецком шоссе образовалась огромная пробка: причина

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Поэтому учитывайте эту информацию во время поездки по городу!

Подробностей аварии пока нет, но на этом участке дороги образовалась огромная пробка.

Об этом сообщили в Ситуационном центре.

Сегодня, 17 мая, в Днепре на перекрестке Донецкого шоссе и улицы Березинской произошло дорожно-транспортное происшествие.

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