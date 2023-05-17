Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Мошенники, выдавая себя за руководителя ДнепроОВА, требуют деньги от бизнесменов

Мошенники, выдавая себя за руководителя ДнепроОВА, требуют деньги от бизнесменов

Сегодня 11:15
просмотров

Активизировались мошенники, спекулирующие на ВСУ.

Новости Днепра про Мошенники, выдавая себя за руководителя ДнепроОВА, требуют деньги от бизнесменов

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, мошенники посылают письма предпринимателям области, с просьбой сбросить деньги на карточку. Эти средства вроде бы нужны на закупку тепловизоров и квадрокоптеров для одной из бригад ВСУ. На первый взгляд – дело благородное, но кто-то манипулирует людьми под видом руководителя ОВА.

Более того, неизвестные еще и звонят предпринимателям, спрашивая какую сумму те согласны отправить. Впрочем, как отметил Сергей Лысак, заявление в правоохранительные органы уже подано. Он надеется, что мошенники будут отвечать перед законом.

В каждой строке – цинизм. Отбросы спекулируют нашей святой обязанностью. Не стесняются и звонить. Уточнять, какую сумму сбросит человек. Знаю, украинцы – щедры душой. Всегда готовы помочь. Однако призываю: проверяйте информацию. Не ведитесь на ложь и провокацию! – пишет руководитель ОВА.

А вот то самое письмо, которое рассылают от имени ОВА.

Новости Днепра про Мошенники, выдавая себя за руководителя ДнепроОВА, требуют деньги от бизнесменов

Заметим, что это не первый подобный случай. Ранее мошенники действовали под видом городского головы Каменского Андрея Белоусова, а в Кривом Роге задержали фейкового «Вилкула», который от имени главы Совета обороны города просил в телеграмме деньги.

Читайте также:

Новости Днепра про Мошенники, выдавая себя за руководителя ДнепроОВА, требуют деньги от бизнесменовУкраїнська Новости Днепра про Мошенники, выдавая себя за руководителя ДнепроОВА, требуют деньги от бизнесменовРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    К Виктору Павлику, который «подарил» своей жене и блогерке из Днепра спецпропуск, наведалась полиция
    Новости Днепра
    Сегодня 10:32
    К Виктору Павлику, который «подарил» своей жене и блогерке из Днепра спецпропуск, наведалась полиция

    Блогерша из Днепра Екатерина Репяхова попала в скандал, показав видео,…

    В Днепре популярный трамвай временно изменит маршрут: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 10:23
    В Днепре популярный трамвай временно изменит маршрут: подробности

    Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

    В Днепре 17 мая на нескольких улицах до 17 часов не будет света
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    В Днепре 17 мая на нескольких улицах до 17 часов не будет света

    В Днепре 17 мая будут отключения света.

    Уже 200 тысяч военных: Генштаб сообщил о потерях врага
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Уже 200 тысяч военных: Генштаб сообщил о потерях врага

    По данным на утро среды,17 мая, украинские военные ликвидировали за…

    Последние новости

    К Виктору Павлику, который «подарил» своей жене и блогерке из Днепра спецпропуск, наведалась полиция
    К Виктору Павлику, который «подарил» своей жене и блогерке из Днепра спецпропуск, наведалась полиция

    Блогерша из Днепра Екатерина Репяхова попала в скандал, показав видео, где ее муж Виктор Павлик кичится спецпропуском.

    Сегодня 10:32
    0
    просмотров
    В Днепре популярный трамвай временно изменит маршрут: подробности
    В Днепре популярный трамвай временно изменит маршрут: подробности

    Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

    Сегодня 10:23
    1
    просмотров
    В Днепре 17 мая на нескольких улицах до 17 часов не будет света
    В Днепре 17 мая на нескольких улицах до 17 часов не будет света

    В Днепре 17 мая будут отключения света.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    В Днепре временно не работает линия «101»: куда обращаться
    В Днепре временно не работает линия «101»: куда обращаться

    Важно!

    Сегодня 09:54
    0
    просмотров
    Уже 200 тысяч военных: Генштаб сообщил о потерях врага
    Уже 200 тысяч военных: Генштаб сообщил о потерях врага

    По данным на утро среды,17 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет более 200 тысяч военных - 200590 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили девять танков и 16 БПЛА.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Тушили почти два часа: из-за пожара в Днепре пострадали соседи
    Тушили почти два часа: из-за пожара в Днепре пострадали соседи

    В АНД районе Днепра загорелся частный дом, огонь перекинулся на соседнюю летнюю кухню.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений: ситуация на фронте
    За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений: ситуация на фронте

    Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В Днепре «заминировали» 241 объект: где искали взрывчатку
    В Днепре «заминировали» 241 объект: где искали взрывчатку

    В Днепре в очередной раз «заминировали» 241 объект – садики, СБУ, торговые центры и суды.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Юный каратист с Днепропетровщины – серебряный призер чемпионата Европы
    Юный каратист с Днепропетровщины – серебряный призер чемпионата Европы

    Поздравляем с отличным результатом!

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Навеки 29: под Соледаром погиб Защитник из Днепропетровщины
    Навеки 29: под Соледаром погиб Защитник из Днепропетровщины

    Солдат Сергей Янчук погиб в бою с оккупантами в результате ракетных обстрелов под Соледаром Донецкой области. Теперь защитнику навсегда 29 лет.

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх