Мошенники, выдавая себя за руководителя ДнепроОВА, требуют деньги от бизнесменов

Активизировались мошенники, спекулирующие на ВСУ.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, мошенники посылают письма предпринимателям области, с просьбой сбросить деньги на карточку. Эти средства вроде бы нужны на закупку тепловизоров и квадрокоптеров для одной из бригад ВСУ. На первый взгляд – дело благородное, но кто-то манипулирует людьми под видом руководителя ОВА.

Более того, неизвестные еще и звонят предпринимателям, спрашивая какую сумму те согласны отправить. Впрочем, как отметил Сергей Лысак, заявление в правоохранительные органы уже подано. Он надеется, что мошенники будут отвечать перед законом.

В каждой строке – цинизм. Отбросы спекулируют нашей святой обязанностью. Не стесняются и звонить. Уточнять, какую сумму сбросит человек. Знаю, украинцы – щедры душой. Всегда готовы помочь. Однако призываю: проверяйте информацию. Не ведитесь на ложь и провокацию! – пишет руководитель ОВА.

А вот то самое письмо, которое рассылают от имени ОВА.

Заметим, что это не первый подобный случай. Ранее мошенники действовали под видом городского головы Каменского Андрея Белоусова, а в Кривом Роге задержали фейкового «Вилкула», который от имени главы Совета обороны города просил в телеграмме деньги.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: