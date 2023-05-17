Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Шахраї, видаючи себе за очільника ДніпроОВА, вимагають гроші від бізнесменів

Шахраї, видаючи себе за очільника ДніпроОВА, вимагають гроші від бізнесменів

Сьогодні 11:15
просмотров

Активізувалися шахраї, які спекулюють на ЗСУ.

Новости Днепра про Шахраї, видаючи себе за очільника ДніпроОВА, вимагають гроші від бізнесменів

Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

За його словами, шахраї надсилають листи підприємцям області, з проханням скинути гроші на картку. Ці кошти начебто потрібні на закупівлю тепловізорів та квадрокоптерів для однієї із бригад ЗСУ. На перший погляд – справа благородна, але хтось маніпулює людьми під виглядом очільника ОВА. 

Ба більше, невідомі ще й телефонують підприємцям, питаючи яку суму ті згодні відіслати. Втім, як зазначив Сергій Лисак, заява до правоохоронних органів вже подана. Він сподівається, що шахраї відповідатимуть перед законом. 

У кожному рядку – цинізм. Покидьки спекулюють нашим святим обов’язком. Не соромляться й дзвонити. Уточнювати, яку саме суму скине людина. Знаю, українці – щедрі душею. Завжди готові допомогти. Проте закликаю: перевіряйте інформацію. Не ведіться на брехню та провокації! – пише очільник ОВА. 

А ось той самий лист, який розсилають від імені ОВА.

Новости Днепра про Шахраї, видаючи себе за очільника ДніпроОВА, вимагають гроші від бізнесменів

Зауважимо, що це не перший подібний випадок. Раніше шахраї діяли під виглядом міського голови Кам’янського Андрія Білоусова, а у Кривому Розі затримали фейкового “Вілкула”, який від імені очільника Ради оборони міста просив в телеграмі гроші.

Читайте також:

Новости Днепра про Шахраї, видаючи себе за очільника ДніпроОВА, вимагають гроші від бізнесменівУкраїнська Новости Днепра про Шахраї, видаючи себе за очільника ДніпроОВА, вимагають гроші від бізнесменівРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    До Віктора Павліка, який “подарував” своїй дружині та блогерці із Дніпра спецперепустку, навідалась поліція
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:32
    До Віктора Павліка, який “подарував” своїй дружині та блогерці із Дніпра спецперепустку, навідалась поліція

    Блогерка із Дніпра Катерина Репяхова втрапила в скандал, показавши відео,…

    У Дніпрі популярний трамвай тимчасово змінить маршрут: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:23
    У Дніпрі популярний трамвай тимчасово змінить маршрут: подробиці

    Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

    У Дніпрі 17 травня на кількох вулицях до 17 години не буде світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    У Дніпрі 17 травня на кількох вулицях до 17 години не буде світла

    У Дніпрі 17 травня будуть відключення світла.

    У Дніпрі тимчасово не працює лінія «101»: куди звертатися
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:54
    У Дніпрі тимчасово не працює лінія «101»: куди звертатися

    Важливо!

    Наверх