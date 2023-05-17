Шахраї, видаючи себе за очільника ДніпроОВА, вимагають гроші від бізнесменів

Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, шахраї надсилають листи підприємцям області, з проханням скинути гроші на картку. Ці кошти начебто потрібні на закупівлю тепловізорів та квадрокоптерів для однієї із бригад ЗСУ. На перший погляд – справа благородна, але хтось маніпулює людьми під виглядом очільника ОВА.
Ба більше, невідомі ще й телефонують підприємцям, питаючи яку суму ті згодні відіслати. Втім, як зазначив Сергій Лисак, заява до правоохоронних органів вже подана. Він сподівається, що шахраї відповідатимуть перед законом.
У кожному рядку – цинізм. Покидьки спекулюють нашим святим обов’язком. Не соромляться й дзвонити. Уточнювати, яку саме суму скине людина. Знаю, українці – щедрі душею. Завжди готові допомогти. Проте закликаю: перевіряйте інформацію. Не ведіться на брехню та провокації! – пише очільник ОВА.
А ось той самий лист, який розсилають від імені ОВА.
Зауважимо, що це не перший подібний випадок. Раніше шахраї діяли під виглядом міського голови Кам’янського Андрія Білоусова, а у Кривому Розі затримали фейкового “Вілкула”, який від імені очільника Ради оборони міста просив в телеграмі гроші.
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