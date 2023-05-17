Шахраї, видаючи себе за очільника ДніпроОВА, вимагають гроші від бізнесменів

Активізувалися шахраї, які спекулюють на ЗСУ.

Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, шахраї надсилають листи підприємцям області, з проханням скинути гроші на картку. Ці кошти начебто потрібні на закупівлю тепловізорів та квадрокоптерів для однієї із бригад ЗСУ. На перший погляд – справа благородна, але хтось маніпулює людьми під виглядом очільника ОВА.

Ба більше, невідомі ще й телефонують підприємцям, питаючи яку суму ті згодні відіслати. Втім, як зазначив Сергій Лисак, заява до правоохоронних органів вже подана. Він сподівається, що шахраї відповідатимуть перед законом.

У кожному рядку – цинізм. Покидьки спекулюють нашим святим обов’язком. Не соромляться й дзвонити. Уточнювати, яку саме суму скине людина. Знаю, українці – щедрі душею. Завжди готові допомогти. Проте закликаю: перевіряйте інформацію. Не ведіться на брехню та провокації! – пише очільник ОВА.

А ось той самий лист, який розсилають від імені ОВА.

Зауважимо, що це не перший подібний випадок. Раніше шахраї діяли під виглядом міського голови Кам’янського Андрія Білоусова, а у Кривому Розі затримали фейкового “Вілкула”, який від імені очільника Ради оборони міста просив в телеграмі гроші.

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