Кому в Днепре 17 мая выключат свет на 9 часов: адреса

В Днепре в среду, 17 мая, некоторым жителям будут выключать свет с 08:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в ТГ-канале «ЦЭКа».
Так, 17 мая с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:
Подготовьтесь: зарядите телефоны и повербанки!
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