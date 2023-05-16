Кому в Днепре 17 мая выключат свет на 9 часов: адреса

Так, 17 мая с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

Об этом сообщили в ТГ-канале «ЦЭКа».

В Днепре в среду, 17 мая, некоторым жителям будут выключать свет с 08:00 до 17:00.

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