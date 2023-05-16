В Днепре спасают футбольного тренера, получившего тяжелое ранение в бою: нужна помощь

5 мая главный тренер СК «Днепр-1-Борисфен» Дмитрий Синько получил тяжелое ранение. У защитника из-за попадания вражеского снаряда травмированы спина, голова, конечности.
Об этом сообщает Ассоциация футбола Днепропетровской области в Фейсбук.
Дмитрий с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. За это время он держал оборону в Рубежном, Северодонецке, Лимане и Кременной! Сейчас герой находится в реанимации в больнице Днепра, его ждут очень тяжелые операции!
Мы не можем оставить героя, члена нашей футбольной семьи, в беде! Каждая гривна может помочь спасти ему жизнь! Давайте вместе преодолеем этот трудный путь войны и поможем Дмитрию! Впереди у нас все еще много футбольных поединков и ярких эмоций! – говорится в сообщении Ассоциации футбола.
Если у вас есть возможность, вы можете помочь нашему защитнику, перечислив посильную сумму на карту: 4731 2191 1538 2826, Синько Татьяна Николаевна.
Читайте также:
Автор:
В Днепре и по всей Украине в рамках Программы медицинских…
Улица Воскресенская в Днепре является одной из самых старых. Раньше…
В Днепре заметили убийцу пчел.
12 мая в полицию обратился военный. Он сообщил, что у…
В Днепре и по всей Украине в рамках Программы медицинских гарантий часть услуг в больнице предоставляется бесплатно. Но некоторые врачи могут требовать за них деньги с пациентов.
Посол Франции в Украине назвал пилотный проект социального жилья для мариупольцев в Днепре образцом для дальнейшей работы.
В Одессе 4-летние близнецы умерли, отравившись неизвестным веществом.
Улица Воскресенская в Днепре является одной из самых старых. Раньше часть ее называлась сначала Проточной, так как недалеко от нее протекала река Половица, позже заключенная в подземный коллектор, а потом Клубной – это название территория получила из-за расположенного на ней…
В Днепре заметили убийцу пчел.
В Днепр переедет "Модуль временности".
12 мая в полицию обратился военный. Он сообщил, что у него с карты украли 700 тысяч гривен.
В Днепре заметили романтика, который вез куст сирени.
Ночью во время патрулирования в Новокодакском районе инспекторы заметили мотоцикл, который двигался без государственных номерных знаков.
В Днепре продают трехэтажный дом с участком на 10 соток в Соборном районе города. Хотят за него 1,2 млн дол или почти 45 млн грн. Судя по описанию и фото, кухня в доме занимает до 30 кв.м. – размер однокомнатной…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!