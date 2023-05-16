В Днепре спасают футбольного тренера, получившего тяжелое ранение в бою: нужна помощь

Он с первых дней полномасштабной российской агрессии встал на защиту нашей страны, но сейчас ему нужна наша помощь!

5 мая главный тренер СК «Днепр-1-Борисфен» Дмитрий Синько получил тяжелое ранение. У защитника из-за попадания вражеского снаряда травмированы спина, голова, конечности.

Об этом сообщает Ассоциация футбола Днепропетровской области в Фейсбук.

Дмитрий с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. За это время он держал оборону в Рубежном, Северодонецке, Лимане и Кременной! Сейчас герой находится в реанимации в больнице Днепра, его ждут очень тяжелые операции!

Мы не можем оставить героя, члена нашей футбольной семьи, в беде! Каждая гривна может помочь спасти ему жизнь! Давайте вместе преодолеем этот трудный путь войны и поможем Дмитрию! Впереди у нас все еще много футбольных поединков и ярких эмоций! – говорится в сообщении Ассоциации футбола.

Если у вас есть возможность, вы можете помочь нашему защитнику, перечислив посильную сумму на карту: 4731 2191 1538 2826, Синько Татьяна Николаевна.

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