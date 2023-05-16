У Дніпрі рятують футбольного тренера, який отримав важке поранення у бою: потрібна допомога

Він із перших днів повномасштабної російської агресії став на захист нашої країни, але зараз йому потрібна наша допомога!

5 травня головний тренер СК «Дніпро-1-Борисфен» Дмитро Сінько отримав важке поранення. У захисника внаслідок влучання ворожого снаряду травмовані спина, голова, кінцівки.

Про це повідомляє Асоціація футболу Дніпропетровської області у Фейсбук.

Дмитро з перших днів полномасштабного вторгнення став на захист України. За цей час він тримав оборону в Рубіжному, Сєвєродонецьку, Лимані та Кременній! Зараз герой знаходиться у реанімації у лікарні Дніпра, його чекають дуже важкі операції!

Ми не можемо залишити героя, члена нашої футбольної родини, в біді! Кожна гривня може допомогти врятувати йому життя! Давайте разом подолаємо цей важкий шлях війни та допоможемо Дмитру! Попереду у нас всіх ще багато футбольних поєдинків та яскравих емоцій! – зазначається у повідомленні Асоціації футболу.

Якщо у вас є можливість, ви можете допомогти нашому захиснику, переказавши посильну суму на картку: 4731 2191 1538 2826, Сінько Тетяна Миколаївна.

Читайте також:

Українська

Автор: