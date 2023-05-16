Пташка-хуліганка: у Дніпрі зазняли яскраву бджолоїдку (ФОТО)
Пташка-хуліганка: у Дніпрі зазняли яскраву бджолоїдку (ФОТО)
Сьогодні 14:44
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У Дніпрі помітили вбивцю бджіл.
У Дніпрі зазняли яскраву пташку, яка вважається “вбивцею” бджіл. Фото пернатої опублікував дніпрянин Юрій в спільності “Тваринний світ України”.
Бджолоїдка, свіженька – вчора позувала. Поки мало їх в яру, холодно було навесні, а вона тільки комах ловить. Ну майже. Дніпро 14.05.23, – пише дніпрянин.
Бджолоїдка звичайно або як її ще називають щурка європейська – птах родини бджолоїдкових. В Україні гніздовий, перелітний вид. Водиться майже по всій території України, окрім гірських місцевостей. Живуть ці пернаті зграями.
Має характерне яскраве забарвлення, тому добре помітна в ярах та на галявинах, куди прилітає в пошуках здобичі.
Бджолярі вважають її шкідником та називають хуліганкою, адже харчується ця мініатюрна пташка комахами, а зокрема медоносними бджолами. Зазвичай, вона прилітає на пасіку, сідає на вулик та стукає клювом, щоб виманити жертву. Після цього хапає її ротом з тієї сторони, де немає жала та їсть.
Втім, перната також знищує і шкідників – ос та бджолиних вовків.
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