Пташка-хуліганка: у Дніпрі зазняли яскраву бджолоїдку (ФОТО)

Бджолоїдка звичайно або як її ще називають щурка європейська – птах родини бджолоїдкових. В Україні гніздовий, перелітний вид. Водиться майже по всій території України, окрім гірських місцевостей. Живуть ці пернаті зграями.

Має характерне яскраве забарвлення, тому добре помітна в ярах та на галявинах, куди прилітає в пошуках здобичі.