Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Пташка-хуліганка: у Дніпрі зазняли яскраву бджолоїдку (ФОТО)

Сьогодні 14:44
просмотров

У Дніпрі помітили вбивцю бджіл.

Новости Днепра про Пташка-хуліганка: у Дніпрі зазняли яскраву бджолоїдку (ФОТО)

У Дніпрі зазняли яскраву пташку, яка вважається “вбивцею” бджіл. Фото пернатої опублікував дніпрянин Юрій в спільності “Тваринний світ України”.
 
Бджолоїдка, свіженька – вчора позувала. Поки мало їх в яру, холодно було навесні, а вона тільки комах ловить. Ну майже. Дніпро 14.05.23, – пише дніпрянин.
Бджолоїдка звичайно або як її ще називають щурка європейська – птах родини бджолоїдкових. В Україні гніздовий, перелітний вид. Водиться майже по всій території України, окрім гірських місцевостей. Живуть ці пернаті зграями.
 
Має характерне яскраве забарвлення, тому добре помітна в ярах та на галявинах, куди прилітає в пошуках здобичі. 
 
Бджолярі вважають її шкідником та називають хуліганкою, адже харчується ця мініатюрна пташка комахами, а зокрема медоносними бджолами. Зазвичай, вона прилітає на пасіку, сідає на вулик та стукає клювом, щоб виманити жертву. Після цього хапає її ротом з тієї сторони, де немає жала та їсть.
 
Втім, перната також знищує і шкідників – ос та бджолиних вовків.
 
Новости Днепра про Пташка-хуліганка: у Дніпрі зазняли яскраву бджолоїдку (ФОТО)

фото умовне

Читайте також:

Новости Днепра про Пташка-хуліганка: у Дніпрі зазняли яскраву бджолоїдку (ФОТО)Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Цвинтар, перші 9-поверхівки та ріка у колекторі: історія Воскресенської вулиці у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:52
    Цвинтар, перші 9-поверхівки та ріка у колекторі: історія Воскресенської вулиці у Дніпрі (ФОТО)

    Вулиця Воскресенська у Дніпрі є однією з найстаріших. Раніше частина…

    У середмісті Дніпра з’явиться будівля складена з двох десятків контейнерів: для чого вона
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:11
    У середмісті Дніпра з’явиться будівля складена з двох десятків контейнерів: для чого вона

    До Дніпра переїде "Модуль тимчасовості".

    У Дніпрі двоє чоловіків викрали у військовослужбовця 700 тис. гривень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:38
    У Дніпрі двоє чоловіків викрали у військовослужбовця 700 тис. гривень

    12 травня до поліції звернувся військовий. Він повідомив, що у…

    У трамваї в Дніпрі помітили пасажира, який віз своїй коханій цілий кущ бузку (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:23
    У трамваї в Дніпрі помітили пасажира, який віз своїй коханій цілий кущ бузку (ФОТО)

    У Дніпрі помітили романтика, який віз кущ бузку.

    Наверх