У Дніпрі деякі трамваї закінчать раніше роботу

Скорочення роботи руху трамваїв пов’язане з ремонтом колії по проспекту Лесі Українки на ділянці від проспекту Олександра Поля до бульвару Батальйону Дніпро.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Маршрут №5
Маршрут №12
Маршрут №16
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