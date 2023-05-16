У Дніпрі деякі трамваї закінчать раніше роботу

Сьогодні, 16 травня трамваї №5,№12 та №16 закінчать раніше роботу.

Скорочення роботи руху трамваїв пов’язане з ремонтом колії по проспекту Лесі Українки на ділянці від проспекту Олександра Поля до бульвару Батальйону Дніпро.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Маршрут №5

від ж/м Західний о 19:28;

від Університету науки і технологій о 20:28;

Маршрут №12

від площі Старомостової о 19:09;

від заводу Металовиробів о 20:11;

Маршрут №16

від вулиці Ігоря Сікорського о 19:47;

від вулиці Бориса Кротова о 20:15.

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