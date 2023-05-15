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У Дніпрі до завтра у деяких мешканців не буде води: подробиці

Сьогодні 16:04
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі до завтра у деяких мешканців не буде води: подробиці

У Дніпрі деякі мешканці залишилися без води до завтра.

Причина – пошкодження водопроводу на вулиці Галі Мазуренко, 1.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

  • вул. Яхненківська;
  • пров. Василівський.

Також буде знижений тиск на вулицях:

  • Артюшенка;
  • Михайлова;
  • Весела;
  • Галі Мазуренко;
  • Індустріальна;
  • у пров. Весняних конвалій.

Ремонтні роботи та відновлення водопостачання заплановані на завтра.

Новости Днепра про У Дніпрі до завтра у деяких мешканців не буде води: подробиці

Про всяк випадок тримайте вдома запас питної та технічної води!

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Новости Днепра про У Дніпрі до завтра у деяких мешканців не буде води: подробиціУкраїнська

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