У Дніпрі до завтра у деяких мешканців не буде води: подробиці

У Дніпрі деякі мешканці залишилися без води до завтра.
Причина – пошкодження водопроводу на вулиці Галі Мазуренко, 1.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, припинено водопостачання:
Також буде знижений тиск на вулицях:
Ремонтні роботи та відновлення водопостачання заплановані на завтра.
Про всяк випадок тримайте вдома запас питної та технічної води!
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Александра Лучка
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