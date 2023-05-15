Про це розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик.
Лабрадора Біма знайшли на одній із вулиць Дніпра. Собака лежав виснажений на траві і був на грані коми.
Поруч ходили люди і навіть ніхто не спромігся зателефонувати в Зооконтроль. Слів немає, – розповідає Ольга.
Що саме сталося з собакою та чому він в такому стані наразі не відомо. Зараз Бім у ветклініці і вже потроху приходить до тями. У нього травма голови, рана на лобі, виснаження, а весь стравохід забитий камінням та піском. Лабрадор схожий на живий скелет. Ветеринари кажуть, що собака в такому стані вже зо два тижні.
Наразі стан Біма трохи стабілізували. Поки що не ясно, що саме стало причиною поганого самопочуття пса, тому необхідно провести ретельне обстеження. У клініці взялися за лікування пухнастика в борг, але далі треба заплатити за процедури та перебування Біма в медзакладі. За словами Ольги, у притулку грошей на це немає, але вона не могла кинути собаку напризволяще.
Якщо у вас є можливість допомогти Біму фінансово, то перерахувати гроші можна за реквізитами нижче. Песик вірить в те, що зможе видужати, але йому потрібна ваша підтримка.
Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
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