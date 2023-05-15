Стравохід забитий камінням та піском: у Дніпрі допомоги потребує виснажений лабрадор Бім - Днепр Инфо
Стравохід забитий камінням та піском: у Дніпрі допомоги потребує виснажений лабрадор Бім
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Сегодня 10:19

У Дніпрі потребує допомоги песик Бім, якого знайшли посеред вулиці.

Новости Днепра про Стравохід забитий камінням та піском: у Дніпрі допомоги потребує виснажений лабрадор Бім

Про це розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик. 

Лабрадора Біма знайшли на одній із вулиць Дніпра. Собака лежав виснажений на траві і був на грані коми. 

Поруч ходили люди і навіть ніхто не спромігся зателефонувати в Зооконтроль. Слів немає, – розповідає Ольга. 

Що саме сталося з собакою та чому він в такому стані наразі не відомо. Зараз Бім у ветклініці і вже потроху приходить до тями. У нього травма голови, рана на лобі, виснаження, а весь стравохід забитий камінням та піском. Лабрадор схожий на живий скелет. Ветеринари кажуть, що собака в такому стані вже зо два тижні. 

Наразі стан Біма трохи стабілізували. Поки що не ясно, що саме стало причиною поганого самопочуття пса, тому необхідно провести ретельне обстеження. У клініці взялися за лікування пухнастика в борг, але далі треба заплатити за процедури та перебування Біма в медзакладі. За словами Ольги, у притулку грошей на це немає, але вона не могла кинути собаку напризволяще. 

Якщо у вас є можливість допомогти Біму фінансово, то перерахувати гроші можна за реквізитами нижче. Песик вірить в те, що зможе видужати, але йому потрібна ваша підтримка. 

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для песика Біма”
 

Новости Днепра про Стравохід забитий камінням та піском: у Дніпрі допомоги потребує виснажений лабрадор Бім

Новости Днепра про Стравохід забитий камінням та піском: у Дніпрі допомоги потребує виснажений лабрадор Бім

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Новости Днепра про Стравохід забитий камінням та піском: у Дніпрі допомоги потребує виснажений лабрадор БімУкраїнська

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