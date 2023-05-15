В Днепре до завтра у некоторых жителей не будет воды: подробности

В Днепре некоторые жители остались без воды до завтрашнего дня.
Причина – повреждение водопровода по улице Гали Мазуренко, 1.
Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, прекращено водоснабжение:
Также будет понижено давление на улицах:
Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на завтра.
На всякий случай сделайте дома запас питьевой и технической воды!
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