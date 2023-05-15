В Днепре до завтра у некоторых жителей не будет воды: подробности

Также будет понижено давление на улицах:

В Днепре некоторые жители остались без воды до завтрашнего дня.

В Днепре есть свой нудистский пляж. Находится он в самом…

В эти выходные мы сможем наблюдать "сияние да Винчи",

В Новомосковске во время движения загорелся ВАЗ (ФОТО) Сегодня, 15 мая, в Новомосковске на улице Гетманская во время движения загорелся ВАЗ. 0 просмотров

В Днепре продают трубный завод с вековой историей Имущество Днепропетровского трубного завода выставлено на торги. В 2021 году он полностью прекратил свою работу и был признан банкротом. Сначала на заводе срезали трубопрокатные станы и вывезли оборудование. Теперь помещения завода выставлены на торги. За него хотят выручить не менее… просмотров