У Кривому Розі у будинку горіли кілька балконів: ДСНС-ники врятували жінку та двох дітей

Увечері 14 травня у Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці на вулиці Електрозаводська.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 20:23.

Рятувальники оперативно виїхали на місце. Там вони встановили, що вогнем охоплені балкони квартир з сьомого по дев’ятий поверхи дев’ятиповерхового житлового будинку.

ДСНС-ники приступили до гасіння займання. Пожежу локалізували о 20:55, ліквідували о 21:20. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та балкони.

Під час ліквідації пожежі співробітники ДСНС врятували жінку та двох дітей з восьмого поверху.

До гасіння займання залучили 11 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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