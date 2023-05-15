Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кривому Розі у будинку горіли кілька балконів: ДСНС-ники врятували жінку та двох дітей

У Кривому Розі у будинку горіли кілька балконів: ДСНС-ники врятували жінку та двох дітей

Сьогодні 10:49
просмотров

Увечері 14 травня у Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці на вулиці Електрозаводська.

Новости Днепра про У Кривому Розі у будинку горіли кілька балконів: ДСНС-ники врятували жінку та двох дітей

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 20:23.

Рятувальники оперативно виїхали на місце. Там вони встановили, що вогнем охоплені балкони квартир з сьомого по дев’ятий поверхи дев’ятиповерхового житлового будинку.

ДСНС-ники приступили до гасіння займання. Пожежу локалізували о 20:55, ліквідували о 21:20. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та балкони.

Новости Днепра про У Кривому Розі у будинку горіли кілька балконів: ДСНС-ники врятували жінку та двох дітей

Новости Днепра про У Кривому Розі у будинку горіли кілька балконів: ДСНС-ники врятували жінку та двох дітей

Під час ліквідації пожежі співробітники ДСНС врятували жінку та двох дітей з восьмого поверху.

До гасіння займання залучили 11 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі у будинку горіли кілька балконів: ДСНС-ники врятували жінку та двох дітейУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На війні загинув відомий ветеринар з Новомосковська
    Новини Дніпра
    Вчора 20:20
    На війні загинув відомий ветеринар з Новомосковська

    На Запорізькому напрямку загинув Володимир Калина.

    У якому стані мешканці Нікопольського району, які сьогодні потрапили під російський обстріл
    Новини Дніпра
    Вчора 19:48
    У якому стані мешканці Нікопольського району, які сьогодні потрапили під російський обстріл

    У неділю, 14 травня, Нікопольщину обстріляли двічі.

    У Дніпрі на проспекті Свободи на ходу загорівся автобус: подробиці від ДСНС (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 17:09
    У Дніпрі на проспекті Свободи на ходу загорівся автобус: подробиці від ДСНС (ФОТО)

    У Дніпрі на ходу спалахнув автобус.

    Внаслідок обстрілів Нікопольщини постраждали чоловік та жінка: вони в лікарні
    Новини Дніпра
    Вчора 15:04
    Внаслідок обстрілів Нікопольщини постраждали чоловік та жінка: вони в лікарні

    Росіяни обстріляли громаду на Дніпропетровщині.

    Наверх