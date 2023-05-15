Влітку теж буде важко: у ДТЕК спрогнозували, коли чекати на віялові відключення

У ДТЕК розповіли, чи почнуться влітку віялові відключення.

Про це в єдиному телемарафоні розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За словами Дмитра Сахарука, на літо заплановані ремонтні роботи на АЕС. Чотири енергоблоки вже в ремонті, а п’ятий уже на черзі. Хоча дефіцит планується на червень-липень, проте влітку обійдеться без віялових відключень. Різницю хочуть компенсувати імпортом з ЄС, як це було в січні-лютому.

А ось проблеми можуть початися ближче до зими, коли стартує опалювальний сезон.

У нас наразі пошкоджено 75% теплової генерації. Лише нашій компанії потрібно відремонтувати 9 енергоблоків загальною потужністю 1,5 ГВт. Щодо розподільчих мереж, то знов-таки тільки у нашій компанії пошкоджено майже 12 тис. км ліній електропередач, майже 4 тис. розподільчих підстанцій потрібно підготувати до зими. Тому можливі відключення не зараз, а взимку, – попереджає Сахарук.

Для того, щоб уникнути проблем під час опалювального сезону, треба пришвидшити ремонтні роботи. У ДТЕК зауважуть, що для цього треба значне фінансування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи правдиві чутки про те, що з середини травня повернуться віялові відключення світла та скільки ми платитимемо за електроенергію з червня.

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