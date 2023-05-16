В Днепре некоторые трамваи закончат раньше работу

Сокращение работы движения трамваев связано с ремонтом колеи по проспекту Леси Украинки на участке от проспекта Александра Поля до бульвара Батальона Днепр.

Сегодня, 16 мая, трамваи №5, №12 и №16 закончат раньше работу.

Литовский суд приговорил к двум годам и трем месяцам лишения…

За прошедшие сутки, 15 мая, на Донбассе произошло 49 боевых…

В Днепре на улице Универсальной мужчина стрелял в свою жену.

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Стоим, несмотря ни на что: ситуация на фронте сегодня 16 мая За прошедшие сутки, 15 мая, на Донбассе произошло 49 боевых столкновений. Бои шли на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка. просмотров

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