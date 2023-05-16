Знищено: ворог атакував Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були й “Кинжали”

“Близько 03:30 16-го травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування”, – написав Залужний.
За його словами, ворогом з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, 9 крилатих ракет “Калібр” – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, “Іскандер-М”).
“Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України“, – зазначив Залужний.
Він додав, що, крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами “Шахед”, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – “Орлан-10” та SuperCam.
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