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Знищено: ворог атакував Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були й “Кинжали”

Сьогодні 09:30
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Російські війська цієї ночі атакували Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були й "Кинжали". Всі ворожі цілі були знищені.

Новости Днепра про Знищено: ворог атакував Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були й

“Близько 03:30 16-го травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування”, – написав Залужний.

За його словами, ворогом з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, 9 крилатих ракет “Калібр” – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, “Іскандер-М”).

Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України“, – зазначив Залужний.

Він додав, що, крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами “Шахед”, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – “Орлан-10” та SuperCam.

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