Знищено: ворог атакував Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були й «Кинжали»

«Близько 03:30 16-го травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування», — написав Залужний.
За його словами, ворогом з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» — з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»).
«Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України«, — зазначив Залужний.
Він додав, що, крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами «Шахед», а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня — «Орлан-10» та SuperCam.
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