Птичка-хулиганка: в Днепре сняли яркую пчелоедку (ФОТО)

Пчелоедка, свеженькая — вчера позировала. Пока мало их в овраге, холодно было весной, а она только насекомых ловит. Ну, почти. Днепр 14.05.23, – пишет днепрянин.
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