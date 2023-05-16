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Птичка-хулиганка: в Днепре сняли яркую пчелоедку (ФОТО)

Сегодня 14:44
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В Днепре заметили убийцу пчел.

Новости Днепра про Птичка-хулиганка: в Днепре сняли яркую пчелоедку (ФОТО)

В Днепре сняли яркую птичку, которая считается «убийцей» пчел. Фото пернатой опубликовал днепрянин Юрий в группе «Животный мир Украины».
 
Пчелоедка, свеженькая — вчера позировала. Пока мало их в овраге, холодно было весной, а она только насекомых ловит. Ну, почти. Днепр 14.05.23, – пишет днепрянин.
 
Пчелоедка обычно или как ее еще называют щурка европейская – птица семьи пчелоидных. В Украине гнездовой, перелетный вид. Водится почти по всей территории Украины, кроме горных местностей. Живут эти пернатые стаями.
 
Имеет характерную яркую окраску, поэтому хорошо заметна в оврагах и на полянах, куда прилетает в поисках добычи.
 
Пчеловоды считают ее вредителем и называют хулиганкой, ведь питается эта миниатюрная птичка насекомыми, в частности медоносными пчелами. Обычно она прилетает на пасеку, садится на улей и стучит клювом, чтобы выманить жертву. После этого хватает ее ртом с той стороны, где нет жала и ест.
 
Впрочем, перната также уничтожает и вредителей – ос и пчелиных волков.
 
Новости Днепра про Птичка-хулиганка: в Днепре сняли яркую пчелоедку (ФОТО)

фото условное

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