Птичка-хулиганка: в Днепре сняли яркую пчелоедку (ФОТО)

В Днепре заметили убийцу пчел.

В Днепре сняли яркую птичку, которая считается «убийцей» пчел. Фото пернатой опубликовал днепрянин Юрий в группе «Животный мир Украины».

Пчелоедка, свеженькая — вчера позировала. Пока мало их в овраге, холодно было весной, а она только насекомых ловит. Ну, почти. Днепр 14.05.23, – пишет днепрянин.

Пчелоедка обычно или как ее еще называют щурка европейская – птица семьи пчелоидных. В Украине гнездовой, перелетный вид. Водится почти по всей территории Украины, кроме горных местностей. Живут эти пернатые стаями.

Имеет характерную яркую окраску, поэтому хорошо заметна в оврагах и на полянах, куда прилетает в поисках добычи.

Пчеловоды считают ее вредителем и называют хулиганкой, ведь питается эта миниатюрная птичка насекомыми, в частности медоносными пчелами. Обычно она прилетает на пасеку, садится на улей и стучит клювом, чтобы выманить жертву. После этого хватает ее ртом с той стороны, где нет жала и ест.

Впрочем, перната также уничтожает и вредителей – ос и пчелиных волков.

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