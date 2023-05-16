36,6 чи за 40?: яким буде курс долара на початку літа

Експерти розповіли, яким може бути курс долара на початку літа.

Останнім часом долар помітно упав, а гривня зміцнилася. Наразі вартість валюти не перевищує позначку у 37,8 грн. Втім, за словами експертів ситуація може змінитися, пише ТСН.

Серед подій, які можуть вплинути на зміну курсу долара експерти називають липневе повернення до акцизів на пальне та домовленості з МВФ.

Зокрема, повернення до довоєнної системи оподаткування пального, через що його ціна значно зросте. За даними голови незалежної асоціації банків Олени Коробкової, перед впровадженням нових норм може зрости імпорт бензину, через що збільшиться попит на валюту. У результаті вартість долара може піднятися до 39-40 гривень.

У той же час економічний експерт Борис Кушнірук каже, що попит може навпаки зменшитися та ціна на валюту впаде.

Що ж стосується обіцянок МВФ, то Нацбанк може відпустити курс у вільне плавання, через що гривня може трішки впасти.

Скільки коштуватиме валюта на початку літа

За словами Кушнірука, усе залежить від Нацбанку, який або буде тримати курс на тому рівні, що зараз або піде на планову девальвацію, то тоді гривня трохи впаде.

За таких умов готівковий курс може знизитися на 3-5%. На початку можливо навіть на більший відсоток, але згодом “відкотиться” назад”, – каже експерт.

У той же час, в країні завдяки грантам та допомозі партнерів валюти достатньо, тому найближчим часом різких коливань курсу не буде і вартість долара залишиться такою ж як зараз.

На скрині курс станом на 16 травня.

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